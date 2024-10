Corsan projeta R$ 1,7 milhão em obras em Santa Cruz do Sul

A Corsan vai investir R$ 1,7 milhão, até o final deste ano, para aumentar a eficiência na distribuição de água e beneficiar toda a população de Santa Cruz do Sul. Este valor está sendo aplicado em obras que vêm sendo feitas desde junho para instalação de novos encanamentos, interligações de redes e implantação de equipamentos de controle de pressão nas tubulações, para evitar rompimentos e vazamentos e fazer com que a água chegue mais rapidamente aos imóveis.

O projeto também prevê a setorização do abastecimento dos bairros Esmeralda, Castelo Branco, Universitário, Germânia, Bom Jesus e Distrito Industrial. Isso significa que, em caso de interrupção de abastecimento acidental ou para obras em um determinado bairro, os outros atendidos pelo mesmo sistema não serão afetados. O bairro onde ocorrer um desabastecimento também poderá receber água de outra região. Serão beneficiados com essa mudança cerca de 40 mil moradores.

As obras do segundo semestre começaram pela análise de todas as válvulas redutoras de pressão das canalizações e a substituição das que estavam com defeitos. Além de evitar rompimentos e desabastecimentos, o controle da pressão automatizado nas redes previne o desperdício de água por vazamentos.

Uma parte da equipe da Corsan no município vem trabalhando exclusivamente no conserto de vazamentos, depois que foram feitas inspeções para localização de escoamentos ocultos, que são aqueles que não extravasam para o solo e por isso não ficam aparentes. Essas pesquisas são realizadas com o uso de geofone, equipamento que funciona como uma espécie de ultrassom e emite vibração sonora quando capta o ruído de vazamentos subterrâneos. Em um mês, foram concluídos 52 reparos nos bairros Ohland, Ana Nery e Santo Inácio. Até dezembro, serão aplicados R$ 350 mil nesse trabalho.

Paralelamente, estão sendo instaladas ventosas e os chamados macromedidores nas redes. As ventosas evitam o acúmulo de ar que pode causar rupturas nas tubulações depois de interrupções de abastecimento. Entre junho e outubro, foram implantadas duas no bairro Boa Vista, uma no Linha Santa Cruz e outra no bairro Piratini. Até o ano que vem, estarão também em bairros de regiões mais altas, como Centro, João Alves, Country, Higienópolis e Ohland, onde existem em torno de 8 mil imóveis.

Já os macromedidores possibilitam a comparação entre o volume de água que sai do sistema de distribuição e o volume que chega às moradias e aos estabelecimentos. Os aparelhos medem a vazão diária instantaneamente e ajudam ainda a fazer diagnósticos para melhorias no abastecimento.