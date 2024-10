Feira Literária Internacional será atração no mês de novembro em locais de Taquara

De 6 a 9 de novembro, o município de Taquara será palco da 1ª Festa Literária Internacional de Taquara (Flitaq). O evento, realizado pelo Sesc Taquara em parceria com a Prefeitura Municipal, oferece uma programação diversa e gratuita em diferentes pontos da cidade, como a Praça Marechal Deodoro, o HUB Conexão XXI, o Escritório 2Cinco9, o Centro Educacional Índio Brasileiro Cezar e o Centro de Eventos da Faccat.

O poeta e escritor Eldo Ivo Klain (in memoriam) é o homenageado da primeira edição da Feira. Klain marcou a cultura local tendo atuado como diretor-presidente da Fundação Educacional do Nordeste, além de ser fundador da Academia Lítero-Cultural de Taquara e compositor dos hinos municipais de Taquara e Igrejinha.

Para celebrar sua memória, a abertura do evento, no dia 6 de novembro, contará com um cortejo especial na Rua Júlio de Castilhos, às 17h.

A Flitaq reunirá importantes nomes da literatura nacional e estrangeira. Entre as atrações mais aguardadas está uma mesa de conversa com o poeta mexicano Eduardo Langagne, considerado um dos maiores expoentes da poesia contemporânea em seu país. Além disso, escritores e contadores de histórias vindos de várias partes do Brasil e do exterior irão enriquecer o evento, proporcionando intercâmbios culturais e literários.

Outro destaque da programação será o show de encerramento em homenagem ao cantor Belchior, interpretado por Silvero Pereira. Conhecido por seus trabalhos no cinema e na televisão, o artista promete emocionar o público com sua performance musical no dia 9 de novembro.