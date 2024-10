Museu Histórico de Farroupilha recebe coletânea de peças

O Museu Histórico Farroupilha (MHF), instituição da Secretaria de Estado da Cultura, apresenta uma nova coletânea de peças de seu acervo que poderão ser conferidas de forma on-line. Os 267 itens fazem parte da coleção "Tchê Voni Farrapo", composta por artigos comemorativos do período Farroupilha, e estão disponíveis no site do museu (museufarroupilha.rs.gov.br).

Entre as peças estão um ensaio de moedas da República Rio-Grandense - país proclamado pelos farroupilhas e que desafiou o Império do Brasil no século XIX -, que não chegou a circular à época, além de armas brancas e de fogo, jornais, livros, medalhas e selos comemorativos.

Todos os artigos foram doados à instituição pelo empresário Volnir Junior dos Santos, conhecido como "Tchê Voni". A coleção é o resultado de mais de 20 anos de dedicação de Volnir à memória de fragmentos históricos da Revolução Farroupilha no Estado.

Ao todo, o acervo on-line do Museu Histórico Farroupilha já conta com mais de 500 objetos. Parte do conteúdo foi disponibilizado em agosto deste ano, com o lançamento do site do Museu, apresentando 251 peças para exibição. A iniciativa faz parte do programa Acervos da Cultura, que tem o objetivo de ampliar e qualificar, com o apoio de tecnologias digitais, o acesso à informação sobre os bens culturais e os documentos preservados pelas instituições estaduais.