Hospital de São Francisco de Paula amplia setores

O Hospital de São Francisco de Paula realizou a inauguração do novo setor de urgência e emergência. Reformado e ampliado com investimentos de R$ 550 mil, recursos do governo estadual, o setor ganhou uma estrutura moderna com nova pintura, piso, adequação das instalações elétricas e hidráulicas, sistema de telefonia e climatização em todos os ambientes, proporcionando mais conforto e segurança no atendimento.

Com essa reestruturação, a capacidade de atendimentos no setor de urgência e emergência foi ampliada para 3 mil atendimentos mensais, com a meta de chegar a 4 mil até junho de 2025. Durante a cerimônia de inauguração, a Secretária da Saúde do Estado Arita Bergmann, destacou o impacto positivo da nova estrutura. "Com essa nova estrutura, o Hospital de São Francisco de Paula passa a ser um dos serviços que orgulham a saúde no Estado do Rio Grande do Sul", afirmou.

O evento contou também com a assinatura de um termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, viabilizado pelo programa Assistir, que prevê um incremento de R$ 199,8 mil anuais para a realização de mais 370 exames de mamografia mensais, ampliando de 50 para 420 a oferta desse exame no hospital.

"Não foi uma reforma. Nós fizemos uma urgência e emergência nova", disse o prefeito Marcos Aguzzolli. "Quem conheceu e quem conhece agora sabe o quanto o hospital evoluiu", complementou.