Mudas de oliveiras são plantadas em avenida de Rio Grande

A prefeitura de Rio Grande realizou o plantio de cerca de 14 mudas de oliveiras na primeira quadra da avenida Portugal, o Recanto das Oliveiras, nas proximidades do Obelisco à Colônia Portuguesa. A iniciativa, realizada pelo prefeito, vice-prefeito e pelas secretarias municipais teve como objetivo revitalizar uma das principais avenidas da cidade, trazendo a árvore símbolo do município e reforçando sua cultura e identidade.

"É o único município no Rio Grande do Sul, ou quase no Brasil, que as oliveiras fazem parte da arborização urbana. Nós temos mais de 170 oliveiras plantadas em vias públicas. As oliveiras têm essa ligação com Portugal, a nossa cultura", explicou o secretário da Pesca, Agricultura e Cooperativismo, Bercílio da Silva.

"Há 32 anos começou esse plantio. Estamos agora revitalizando, neste ano, as oliveiras e resgatando o Recanto das Oliveiras", complementa o secretário. Para o prefeito Fábio Branco, a ação destaca a importância do plantio para o processo de arborização da cidade, além de contribuir para o meio ambiente.