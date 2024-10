Estruturas temporárias da Expovale e Construmóbil começam a ser erguidas no Parque do Imigrante, em Lajeado

A estrutura da Expovale Construmóbil 2024, que acontece em Lajeado, começou a ganhar vida no Parque do Imigrante. As equipes de montagem circulam pelos ambientes das feiras e os estandes básicos já estão sendo erguidos nos Pavilhões 1, 4 e Praça de Alimentação.

Nos próximos dias começa a montagem da estrutura da Avenida do Turismo e dos estandes especiais com layout próprio. Parte da equipe da Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), promotora do evento, também já está instalada no local para dar todo o suporte aos expositores e prestadores de serviço, a fim de garantir que tudo esteja concluído até o dia 06 de novembro.

Paralelo a isso, a prefeitura de Lajeado, em parceria com a Acil, segue os trabalhos de melhorias no Parque. A união dos antigos Pavilhões 2 e 3 e Saguão 2 está finalizada, faltando apenas as obras de nivelamento do piso e fechamento das paredes laterais. Ocorrem ainda pinturas na parte interna do local e nas áreas externas que circundam o ambiente das feiras.

A Expovale Construmóbil ocorre de 7 a 10 e de 13 a 17 de novembro no Parque do Imigrante, em Lajeado. A programação será repleta de eventos culturais e dos segmentos da construção civil para o público. Além disso, atrações na área de inovação, de gastronomia e até mesmo ao bicentenário da imigração alemã estarão contempladas ao longo do evento.