Arquitetos e urbanistas fazem avaliações de casas em bairro de São Leopoldo

A Secretaria Municipal de Habitação de São Leopoldo, Defesa Civil, Superintendência de Urbanismo e integrantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-RS) estiveram no bairro Campina vistoriando casas atingidas pela enchente de maio. Os arquitetos e urbanistas credenciados para realizar as vistorias são responsáveis por emitir os laudos, documentos fundamentais para o processo de recuperação de moradias, que já está em andamento na cidade. O CAU já capacitou cerca de 100 profissionais para a realização dos laudos.

O titular da Superintendência de Urbanismo, João Henrique Dias, ressaltou a importância do laudo para comprovar a situação de sua casa. "Para a pessoa que teve sua casa atingida, receber os recursos do Minha Casa Minha Vida, teria que comprovar que sua casa não poderá ser recuperada. Para isso, é necessário que um responsável técnico faça esse laudo, para que a pessoa receba o recurso necessário", afirmou.

"Fizemos a contratação dos arquitetos através de um convênio com o CAU-BR, é um trabalho de muito esforço dos nossos profissionais, onde eles vem até a casa das pessoas que foram atingidas, tiram fotos e levam esses dados até a prefeitura para que eles possam captar os recursos com o Governo Federal", salientou o vice presidente do CAU-RS, Fausto Henrique Steffen.

A Defesa Civil Municipal recebeu, desde maio, mais de 4,9 mil pedidos de vistorias, dos quais cerca de 3 mil já foram atendidos. A previsão é que, com a parceria dos arquitetos do CAU, mais mil vistorias sejam realizadas, e os laudos entregues aos moradores até novembro.