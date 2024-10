Horti Serra Gaúcha ganha novo local para 2025

O governo do Estado assinou um termo de cooperação com prefeitura de Caxias do Sul para que o Horti Serra Gaúcha seja realizado, a partir da próxima edição, no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Alimentos e Bebidas (Ceab), em Caxias do Sul. O evento tem foco na horticultura e na fruticultura e o objetivo de demonstrar novas tecnologias e as novidades para o setor, além de ser um espaço de networking.

O Centro possui 21 hectares de área útil. Desses, sete hectares serão destinados à realização do evento, que está marcado para acontecer dias 19 e 20 de março do próximo ano, antes do último final de semana da Festa das Colheitas. "Entre a Expodireto/Cotrijal e a Expoagro/Afubra, para não concorrer com essas outras feiras", explica o pesquisador e chefe do Ceab, Alexander Cenci.

"A partir desta cooperação, a região da Serra Gaúcha e o Estado do RS retomam um importante evento para a área de horticultura e fruticultura. A proposta é que neste espaço sejam disponibilizados para agricultores, profissionais, estudantes e consumidores o que existe em termos de novas tecnologias de produção, além de ser um espaço para discussões de temas atuais e um ambiente de networks", define Cenci.

O Horti Serra Gaúcha surgiu quando a prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, então denominada Secretaria Municipal da Agricultura, percebeu que produtores estavam procurando eventos relacionados ao cultivo de frutas e hortaliças na região Nordeste do país.

O embrião para esse evento começou a se formar na Festa da Uva de 2006, com exposição e palestras técnicas voltadas para a área. A partir deste início, verificou-se que poderia ser trabalhado algo maior, com mais consistência e em outro momento que não fosse paralelo à Festa da Uva. Assim surgiu o 1º Horti Serra Gaúcha, realizado em 2007.