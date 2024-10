37º Sonho de Natal de Canela inicia a programação no sábado

A cidade de Canela está pronta para o Natal. Neste sábado (26), inicia de forma oficial o 37° Sonho de Natal. A decoração deste ano vem carregada de elementos que relembram as tradições locais, integrando ainda mais a comunidade ao espírito natalino.

O evento conta com o apoio de voluntários e equipes de decoração que trabalham arduamente para transformar Canela em um cenário de sonho. A prefeitura ressalta que as luzes natalinas serão acesas nos próximos dias, criando um espetáculo de cores e luzes que promete atrair turistas de diversas partes do país.

Uma das principais atrações da cidade é a descida do Papai Noel, de rapel, pela Catedral de Pedra, ponto turístico tradicional da cidade. Preocupadas com a manutenção do entorno do prédio, empresas de Canela têm investido nos espetáculos de projeção que diariamente atraem turistas para o local. Elas estão viabilizando os shows de som e luz e as Descidas do Papai Noel, consagrada atração à parte do Sonho de Natal, executada pelo projeto Luminata, mas que vem somar ao evento. Neste ano, o espetáculo "Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel", contará com artistas interagindo com o roteiro e com as projeções de imagens em 3D.

As tradicionais Descidas do Papai Noel estarão inseridas no espetáculo e ocorrerão em dias específicos. De 1º a 30 de novembro serão espetáculos diários, às 20h e 21h, mas com o aparecimento do Bom Velhinho às sextas e sábados. Em dezembro, haverá a descida em espetáculos de todos os dias. Em janeiro (o evento termina no dia 12), voltam as aparições somente em dois dias.

O evento marcará também o início da campanha Trilhos da Magia. Iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Canela é para incentivar os empresários a decorarem suas fachadas, vitrines e participarem da tradicional montagem dos pinheirinhos. Pelas redes sociais do evento (@sonhodenataloficial) é possível conferir a programação completa.