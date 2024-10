Desapropriação em área quilombola com 364 hectares é debatida na cidade de Coxilha

O decreto presidencial que autoriza a desapropriação de áreas no território quilombola de Arvinha, no município de Coxilha, surpreendeu os agricultores locais. A medida, que atinge diretamente nove famílias agricultoras, envolvendo uma área de 364,7 hectares, foi recebida com apreensão pelos agricultores que já ocupam essas terras.

Para debater a questão, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Passo Fundo, Coxilha e Mato Castelhano sediou uma reunião. Durante o encontro, que contou com a participação de agricultores afetados, advogados, assessores políticos e a assessoria jurídica do sindicato, foram discutidas estratégias para enfrentar os efeitos do decreto. A criação de um grupo de trabalho foi um dos encaminhamentos definidos, com o objetivo de articular ações.

"A insegurança dos agricultores é enorme. Muitos não conseguem mais financiamento e têm dificuldades para seguir com suas atividades. Entendemos e respeitamos a questão quilombola, e não somos contrários ao direito das famílias", afirmou a presidente do STR Passo Fundo, Marinês Scapini Penz.