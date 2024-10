Cisvale e Saúde estadual alinhavam parceria para 2025

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) recebeu, na sexta-feira (18), a secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann, para uma visita institucional. Na reunião com a direção do consórcio, a titular da saúde confirmou a intenção do Estado em ampliar o número de atendimentos via Sistema Único de Saúde (SUS), por meio de complementações de consultas e procedimentos, que deverão ser feitas a partir de janeiro com consórcios como o Cisvale.

Arita explica que o plano do governo gaúcho é tornar os consórcios órgãos responsáveis pela complementação do atendimento, especialmente onde existem vazios assistenciais, por meio da ausência de atendimentos em especialidades médicas. "Estaremos dobrando o valor dos recursos para o ano que vem, e esta divisão não será de forma per capita, será de acordo com a necessidade da região", confirma a secretária.

A presidente do Cisvale Sandra Backes agradeceu a visita da secretária, que pela primeira vez pode conhecer a estrutura física do consórcio. "Nós temos sim capacidade de atender mais pacientes, atuando nos vazios assistenciais, e ampliando os atendimentos nas especialidades, assim como para aquelas nas quais já somos referência aos municípios. O Cisvale hoje em sua estrutura tem capacidade instalada e condições de assumir mais parcerias com o Estado", confirma a presidente.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a intenção é que o novo programa que terá suas regas divulgadas em novembro entre em operação a partir de janeiro. Do orçamento da pasta, serão separados R$ 20 milhões para a contratação de serviços e atendimentos dos consórcios públicos do Rio Grande do Sul. "Os consórcios farão a formalização da oferta por mais especialidades, para que nós possamos, por meio desta nova parceria, ativar esses serviços já no ano que vem", complementa Arita Bergmann.