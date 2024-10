Nova ponte entre São Valentim do Sul e Santa Tereza tem obras autorizadas

O governador Eduardo Leite assinou, nesta quinta-feira (17/10), no Palácio Piratini, a ordem de início da obra da nova ponte Santa Bárbara, na ERS-431, entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, na Serra. Na ocasião, ele também anunciou a liberação de R$ 11,7 milhões para a construção da nova ponte na VRS-843, em Feliz, no Vale do Caí.

A obra da ponte Santa Bárbara custará R$ 31,3 milhões. A nova estrutura terá 320 metros, 51 metros a mais do que a anterior, que foi destruída pelas enchentes. Além disso, a largura e a capacidade de carga também serão maiores. Em Feliz, onde a estrutura anterior também foi levada pelas águas, a nova ponte terá 120 metros. Considerando os prazos estabelecidos nos contratos com as construtoras, as obras devem ser concluídas em até 18 meses em Santa Bárbara e em até 15 meses em Feliz.

Por enquanto, a fim de garantir a mobilidade entre São Valentim do Sul e Santa Tereza, está em operação uma balsa, que faz a travessia entre as duas cidades e viabiliza a conexão entre o Vale do Taquari e a Serra. Para assegurar essa alternativa, o governo estadual investiu mais de R$ 1,2 milhão, entre mobilização e desmobilização. A balsa seguirá em operação até que a nova ponte Santa Bárbara seja concluída.

As empresas responsáveis pelas obras deverão entregar, em 30 dias, a contar da ordem de início, os projetos hidrológicos que contemplem estudos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), considerando projeções de mudanças climáticas e riscos associados a eventos extremos como o ocorrido neste ano. Em 60 dias, deverão finalizar o projeto executivo de fundações e estruturas de engenharia.

Entregue esse projeto, a obra será iniciada. A partir da aprovação dos estudos e do projeto executivo, o prazo de conclusão das obras será de 365 dias.