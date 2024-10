Festival do Espumante ocorre no fim de semana, em Garibaldi

A cidade de Garibaldi será palco da segunda edição do Festival do Espumante nesta sábado (19). Realizado na Praça da Ermida, a partir das 18h, o evento contará com atrações musicais e uma diversificada experiência gastronômica.

A programação contará com a presença de renomadas vinícolas locais, que levarão seus rótulos premiados para comercialização. Já as bandas Disco Groove e The Hard Working Band garantirão a trilha sonora do evento.

Para a secretária Municipal de Turismo e Cultura, Ana Pauline Mombach, o evento não só valoriza a história da cidade, mas também reforça seu papel de destaque no cenário vitivinícola nacional. "O festival reafirma Garibaldi como referência na produção de espumantes e proporciona momentos de confraternização para moradores e visitantes", enfatiza.

O prefeito, Sérgio Chesini, também salienta o impacto positivo para o setor turístico. "Para os estabelecimentos do segmento, como hotéis, pousadas, restaurantes e vinícolas, o festival representa muito mais do que uma festa. É uma oportunidade de fortalecimento da nossa economia, atraindo turistas para o nosso município, que geram movimentação e renda", aponta.