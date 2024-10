Com previsão de tempo firme, 24ª edição da Hamburgerberg Fest é confirmada em Novo Hamburgo

Com a previsão de tempo firme, a 24ª Hamburgerberg Fest está confirmada para este final de semana (18 a 20 de outubro), nas ruas do Centro Histórico de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo. Serão três dias de muitas atividades, com shows musicais de vários estilos, dança, exposições de arte, e, ainda, as delícias gastronômicas e cervejas artesanais.

Mesmo com o adiamento, as novidades da festa estão mantidas: um dia a mais de duração e a programação especial alusiva aos 200 anos da imigração alemã, com reforço de atividades ligadas às origens do Vale do Sinos.

O dia a mais de programação será na sexta-feira (18), com atrações especiais para estudantes da cidade, nos turnos da manhã e tarde, e programação para o público em geral a partir das 17h, com o baile a céu aberto.