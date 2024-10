Produções artísticas de 60 crianças formam mostra em Novo Hamburgo

Produções artísticas criadas por cerca de 60 crianças e jovens integrantes da Horta Comunitária Joanna de Angelis, em Novo Hamburgo, estão expostas na Biblioteca Paulo Sérgio Gusmão, da Universidade Feevale. A atividade foi organizada pela educadora social Camila Bauermann, egressa do curso de Artes Visuais da Instituição que ministra oficinas criativas para os participantes da Horta.

Nomeada "Sou cidadão do mundo", a mostra apresenta linguagens artísticas como xilogravura, escultura em sabonetes, pintura em folhas de livros e desenhos em diferentes suportes. A visitação é gratuita e está aberta ao público até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h, no campus 2 da universidade, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Este é o segundo ano que os integrantes do projeto apresentam suas produções na Feevale. A arte-educadora Camila Baurmann explica que a temática da mostra explora a rotina cansativa a que a sociedade se submete. "Vivemos as nossas vidas em um piloto automático frenético, e somos engolidos pela tecnologia, sem observar e perceber as coisas simples, reais e acolhedoras do nosso cotidiano. Muitas vezes deixamos de lado quem somos e o que queremos ser para entrar em uma rotina pesada e cansativa", aponta.

A partir dessa reflexão, as turmas se sensibilizaram com as músicas "Piloto Automático", da banda Supercombo, e "Esquadros", de Adriana Calcanhotto, para pesquisar sobre as suas histórias e o que enxergam no mundo real. A abertura oficial da mostra está marcada para esta quinta-feira (17), às 18h30min, e contará com uma conversa sobre a proposta da exposição.