Caminho Gaúcho de Santiago celebra 10 anos em Santo Antônio da Patrulha

O Caminho Gaúcho de Santiago, em Santo Antônio da Patrulha, no Litoral Norte, celebra uma década de existência neste final de semana. Para celebrar a data, contará com uma programação especial iniciada com a caminhada comemorativa no domingo (20), às 7h30, na Praça Arquipélago dos Açores, em frente à Igreja Matriz. Junto a isso, a partir das 11h, terá o Domingo Cultural com apresentações musicais de artistas patrulhenses e gastronomia típica, entre outras atrações, também na Praça dos Açores.

A atração turística teve início em outubro de 2014 e dispõe da chancela oficial do consulado da Espanha, pois oferece uma experiência similar à fase final do famoso Caminho de Santiago de Compostela. O caminho conta com dois trajetos, de 12 e de 18 quilômetros, que podem ser percorridos conforme a vontade dos participantes, que serão transportados até o ponto inicial do trecho escolhido, na zona rural do município, com ambos os trechos convergindo na Igreja Matriz.

O percurso conta com a sinalização de placas azuis e setas amarelas. Ambos os trechos encerraram na Igreja Matriz. "É muito importante a inscrição prévia, para garantir o lugar nos ônibus de transporte aos pontos de início do trajeto. Portanto, peço que quem deseja participar, se inscreva", comenta a secretária de Cultura, Turismo e Esportes, Jassira Castro Ramos. Os interessados em participar da caminhada devem entrar em contato com a prefeitura.

Entre os destaques da caminhada turista estão as belezas naturais da região, que passa pelas matas. O mirante com uma vista da Lagoa dos Barros é o momento de contemplação de descanso dos turistas. Ao longo da trilha, há a oportunidade de apreciar e adquirir produtos regionais, como a tradicional rapadura, cervejas e cachaças artesanais.

Nesta primeira década de existência, o Caminho Gaúcho de Santiago tem impulsionado o crescimento das comunidades, que se beneficiam diretamente da passagem dos peregrinos pelos trechos do percurso. "Observamos um aumento significativo na procura por produtos e serviços locais, o que fortalece pequenos negócios e gera oportunidades para os moradores. Portanto, além de um importante marco turístico que atrai visitantes de todo o Brasil, também é um motor de desenvolvimento econômico e social para as localidades que compõem o trajeto", analisa a secretária.

Também em celebração aos 10 anos do Caminho Gaúcho de Santiago será realizado o Domingo Cultural, a partir das 11h, o na Praça Arquipélago dos Açores. Durante o dia todo, o município terá apresentações musicais de artistas patrulhenses, iniciando com a unidade Santo Antônio da Patrulha da Fábrica de Gaiteiros. À tarde haverá os shows de Rodrigo Sorriso, André Salazar e Cássio Farias. A expectativa é de 500 participantes para a caminhada comemorativa, e, aproximadamente cinco mil pessoas durante todo o dia de celebrações.