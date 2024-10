Reservatório com 200 mil litros de água é instalado em Lajeado

A prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, está finalizando a instalação de um novo reservatório de água de aço inox no bairro Conventos. Com capacidade para armazenar 200 metros cúbicos de água, ou seja, 200 mil litros, o reservatório poderá atender até 3 mil pessoas, ou cerca de 600 residências.

O novo reservatório equivale ao armazenamento de oito reservatórios de tamanho convencional, que comportam 25 mil litros. Este é o maior reservatório de água da rede de abastecimento municipal.

A instalação do reservatório deve ser concluída até esta quarta-feira (16), e após será realizada a instalação do abastecimento e das saídas da água. A data de início da operação do reservatório será definida após a realização de testes do equipamento.

O engenheiro civil da Sosur, Jackson Waechter, explica que o reservatório contribuirá para qualificar o abastecimento do bairro Conventos, que é uma área em constante crescimento. "A região que o reservatório atenderá está em franca expansão com diversos loteamentos já aprovados e residências em construção. Esse crescimento populacional demandará um maior consumo de água potável na região. O volume total do reservatório poderá atender até 3 mil pessoas, mitigando problemas de fornecimento de água no bairro", avalia o engenheiro.