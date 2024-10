Cisvale envia ao governo gaúcho plano de metas e investimentos de R$ 79,6 milhões para gestão do clima

O Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) concluiu o envio dos primeiros projetos para adesão ao Plano Rio Grande - conjunto de metas e investimentos para a resiliência e adaptação às transformações climáticas no Rio Grande do Sul para os próximos 25 anos. Ao todo, as ações regionais estabelecidas pelo Comitê Pró-Clima do Vale do Rio Pardo somam R$ 79,6 milhões em investimentos nas áreas de monitoramento e gestão do clima, resiliência e adaptação às transformações e recuperação de recursos hídricos e áreas degradadas do meio ambiente.

Conforme a presidente do Cisvale, Sandra Backes, o trabalho do Comitê Pró-Clima, elaborado pelos eixos temáticos resultou em uma unificação de ações e propostas necessárias para o Vale do Rio Pardo, focado na gestão e resiliência climática para os próximos anos. "Estes projetos concentram aquilo que elegemos como as ações mais importantes para dar condições e suporte à gestão pública, em situações e eventos relacionados ao clima daqui para frente. Além de estarmos alertas, é necessário criar mecanismos que possam minimizar os efeitos das mudanças climáticas", comenta. Os quatro eixos de atuação são: Resiliência Climática e Gestão de Desastres; Gestão de Recursos Hídricos e Revitalização de Ecossistemas; Infraestrutura e Urbanização Sustentável; Recuperação de Solos Agricultáveis e Agricultura Sustentável.