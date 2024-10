Prefeitura destina área para nova usina de asfalto em Caxias do Sul

A prefeita em exercício de Caxias do Sul, Paula Ioris, assinou nesta segunda-feira (14) a cessão de uma área do município para a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca). O imóvel abriga a nova usina de asfalto e de base da empresa, adquirida em caráter emergencial e que já opera em caráter de testes.

A cessão de área do município à Codeca foi autorizada por lei, sancionada nesta segunda-feira pela prefeita em exercício. "Esse ato é de extrema importância, pois sabemos a excelência do serviço prestado pela Codeca em nosso município", destaca Paula Ioris. O imóvel cedido pelo período de 20 anos à Codeca, tem 6.9 mil metros quadrados de área e está localizado na Rota do Sol, próximo à sede da companhia. A capacidade de produção é de 80 toneladas por hora de asfalto e 150 toneladas por hora de base (brita granulada).

O asfalto da nova usina já está sendo utilizado em obras de recuperação de diversas ruas e avenidas da cidade, como as Perimetrais Norte e Sul, 20 de Setembro, Ernesto Casara, Antônio Ribeiro Mendes, Do Guia Lopes, além da implantação do novo acesso ao Desvio Rizzo e do asfaltamento das Estradas Municipais 306, no Cerro da Glória (obra em fase final), e 45 18 99, em São Valentim da 6ª Légua.

A diretora-presidente da Codeca, Maria de Lourdes Fagherazzi, destacou a importância da destinação de local para a usina, definida logo depois de a unidade anterior ser destruída por um deslizamento de terra durante as enchentes de maio.