Leite se reúne com a Urbia para tratar de cânions de Cambará do Sul

o impasse em relação à concessão federal dos parques dos cânions de Cambará do Sul. Leite ressaltou que, embora o contrato da empresa seja com a União, o governo tem máximo interesse em auxiliar na resolução do imbróglio. O governador Eduardo Leite se reuniu com a direção da Urbia, no fim da semana passada, para discutir soluções parados parques dos cânions de Cambará do Sul. Leite ressaltou que, embora o contrato da empresa seja com a União, o governo tem máximo interesse em auxiliar na resolução do imbróglio.

o fechamento dos Parques da Serra Geral e Aparados da Serra. O pedido foi negado Nas últimas semanas, a Urbia solicitou ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão do governo federal responsável pela concessão,da Serra Geral e Aparados da Serra.

"Os parques e a concessão são estratégicos para o turismo do Rio Grande do Sul. O governo do Estado tem feito importantes investimentos na promoção turística da região, inclusive com o lançamento da Campanha Nacional de Turismo, acelerando o processo de melhoria nas estradas de acesso aos parques", afirmou o governador.

Durante o encontro, representantes da empresa apresentaram um balanço da operação dos parques. Alegaram que enfrentam dificuldades para obter as autorizações necessárias por parte do poder concedente para melhorias e investimentos e ressaltaram que o excesso de chuvas ao longo do último ano afastou visitantes.

"Estamos empenhados em ajudar que as duas partes cheguem a um entendimento que favoreça os usuários e resolva a situação. Vamos nos envolver nessa interlocução e faremos o possível para garantir que os visitantes dos parques tenham conforto e tranquilidade para desfrutar as belezas dos cânions de Cambará", destacou Leite.