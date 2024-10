Câmeras com reconhecimento facil são instaladas em UBSs de Erechim

A secretária adjunta de Saúde de Erechim, Daniele Colla esteve, visitando a Central de Vigilância Eletrônica do Programa Sentinela na sede do 13º Batalhão de Policia Militar (BPM), Desde julho deste ano, as 12 unidades básicas de saúde (UBS) do município receberam câmeras de segurança com reconhecimento facial internas, voltadas a aumentar a segurança de pacientes e funcionários. Além disso, as unidades já contavam com equipamentos de videomonitoramento na área externa.