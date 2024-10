Situação de hospital de Santa Maria é tratada em Porto Alegre

O presidente da Assembleia Legislativa (AL), deputado Adolfo Brito (PP) deu sequência, nesta segunda-feira (7), às reuniões individualizadas entre IPE Saúde, hospitais, Fehosul e Federação RS, durante encontro no Parlamento gaúcho. Na audiência, os dirigentes do Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo (HCAA), de Santa Maria, apresentaram um documento que demonstra o aumento dos gastos com diárias e taxas, o que tem gerado déficit a partir das novas tabelas implantadas pelo IPE.

"Recebemos a incumbência dos hospitais para realizar a mediação e creio em um acordo que evite o prosseguimento das judicializações. Muitos números devem ser ajustados", destacou Brito, ao analisar os avanços das negociações e afirmar que aguarda proposições consolidadas do IPE já na próxima semana. O Instituto estipulou o prazo até 31 de outubro.

O hospital de alta complexidade da Região Central do Estado conta com mais de 1.700 servidores, 700 médicos e opera áreas como oncologia e dermatologia. O Astrogildo de Azevedo tem 400 leitos, sendo 60 de UTI, e recebe, em média, 200 segurados do IPE.

A diretora-executiva da entidade, Angela Perin, pede a reclassificação das tabelas que apontam os recursos obtidos pelo HCAA para a execução das demandas do convênio com o Instituto de Previdência do Estado. "Já deixamos de faturar, até agosto, R$ 5,6 milhões, e estamos atendendo, no último trimestre, até 10% a mais de pacientes", constatou a dirigente.

De acordo com o presidente do IPE Saúde, Paulo Afonso Oppermann o diálogo aberto pela Presidência da ALRS "tem ajudado e que o interesse maior é a garantia dos usuários, que são mais de um milhão", afirmou.