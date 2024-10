Esteio realiza quase 2,5 mil exames oftalmológicos em crianças

Os testes do projeto "Em um Piscar de Olhos", em Esteio chegaram a quase 2,5 mil crianças da rede escolar pública as avaliações oftalmológica. A iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para estudantes das escolas municipais de Educação Infantil (Emeis) e de Educação Básica (Emebs) com crianças entre quatro e oito anos de idade foi concluída na sexta-feira (4)

O exame é uma espécie de fotografia ocular, que tem capacidade para detectar várias doenças Dos exames realizados 461 (18,55%) apresentaram algum problema. , como miopia, hipermetropia, astigmatismo, estrabismo, aniscoria, anisometropia e estrabismo assimétrico, enfermidades que interferem no processo visual e, consequentemente, na aprendizagem das crianças.

O exame, que dura apenas seis segundos e é realizado de forma não-invasiva, tem assertividade superior a 90%. De acordo com a SMS, será estabelecido, juntamente com as escolas, um fluxo para que os pais ou responsáveis pelos alunos que foram reprovados no exame e que desejarem possam realizar uma consulta com oftalmologista. As famílias também poderão optar por consultas particulares ou através de convênios médicos.

Os estudos apontam que em média 22,9% das crianças em idade escolar abandonam as salas de aula por problemas relacionados à dificuldade visual, segundo a SMS. Conforme o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), 30% das crianças em idade escolar possuem problemas relacionados à refração e 80% das crianças nunca foram ao oftalmologista. O CBO informa, ainda, que seis em cada 10 pessoas que ficam cegas ou parcialmente cegas poderiam evitar o problema com um diagnóstico precoce e 80%.

Para o secretário municipal de Saúde de Esteio, Gilson Menezes, o projeto é muito significativo, pois viabilizou diagnósticos que, muitas vezes, só seriam possíveis na vida adulta. "Além do mais, fortalecer as ações de saúde na escola por meio das crianças é uma ação fundamental para prevenirmos doenças e promovermos a saúde", afirmou. "Esteio está investindo na relação ensino-aprendizagem, possibilitando que as crianças possam ler e escrever com uma perfeita acuidade visual e, também, contribuindo para o desenvolvimento de adultos com mais saúde", completou o secretário de Saúde.