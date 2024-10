Santo Ângelo adquire área de 12 hectares para novo Distrito Industrial

O prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa assinou a escritura pública para compra de uma área de 12 hectares, que servirá para a implantação de um novo Distrito Industrial na cidade das Missões. A área, que era de propriedade de Emílio Rossato Neto, fica localizada nas proximidades da ERS-344 e foi adquirida por R$ 2,5 milhões, pagamento já efetuado pelo município. O ato foi realizado no Serviço Notarial Stella Zamberlan.

Ao assinar o documento, o chefe do Executivo salientou que muitas empresas já manifestaram interesse em se instalar no local. Lembrou que o terreno passou pela avaliação da Caixa Econômica Federal e a proposta também foi analisada pelo Legislativo. Além disso, a avaliação de valor e destinação foi feita pelo Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. "Passamos agora para a fase de estruturação da área. Temos rede de energia elétrica nas proximidades, o que facilitará. E a área ficará ainda mais valorizada com o projeto de expansão da BR-392, cujo novo traçado estará muito próximo", avaliou o prefeito.

Jacques ainda lembrou que outras ações de atração de novas empresas e expansão dos empreendimentos locais estão sendo realizadas, projetando a aquisição e cedência de lotes de até dois mil metros quadrados numa área junto a Barra do São João. "Também trabalhamos para a qualificação da mão-de-obra, o que é decisivo para que as empresas se instalem no município", observou, destacando a projeção de cerca de R$ 300 milhões de investimentos da iniciativa privada e geração de 700 vagas de emprego nos próximos meses.