Estrada em Nova Petrópolis recebe pavimentação

O Badesul, destinou R$ 1,8 milhão para a pavimentação da rodovia municipal Estrada Rio Caí, em Nova Petrópolis. Por meio, do programa Badesul Cidades, esse valor faz parte do investimento total de R$ 3,8 milhões, sendo R$ 2 milhões provenientes do Programa Pavimenta RS. A obra prevê reforma em um trecho de dois quilômetros da rodovia.

Atualmente, estão sendo realizados serviços de terraplenagem e limpeza de vegetação no trecho. Em seguida, ocorrerá a regularização e compactação do subleito e a execução da sub-base. Por fim, será aplicado o asfalto e realizada a sinalização da Estrada Rio Caí. A previsão é de que as atividades sejam concluídas no primeiro semestre de 2025.

"A parceria entre Badesul e o governo do RS é crucial para a viabilidade da execução dos serviços, iniciados em junho deste ano, que resultarão em melhorias na qualidade de vida dos moradores e no desenvolvimento econômico da região", afirmou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.