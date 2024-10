Prefeitura de São Leopoldo apresenta projeto para reforma da Biblioteca Pública Municipal Vianna Moog

A Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo apresentou o projeto arquitetônico da reforma da Biblioteca Pública Municipal Vianna Moog para a comunidade nesta quarta-feira, 2 de outubro. A atividade ocorreu no local.

A reforma vai abranger a reestruturação dos espaços internos, com a ampliação das áreas de consulta e estudo próximas às janelas, proporcionando maior espaço para a visualização da área verde da Praça. Já a área administrativa passará para a parte do fundo do prédio.

As obras abrangem também o jardim, banheiros, área infantil, novo sistema sanitário, reforço estrutural do piso e viga de sustentação, proteção contra vandalismo, correção de problemas recorrentes na estrutura atual e um novo modelo de telhado para diminuir a possibilidade de infiltrações, entre outras.

As ações têm investimento previsto de cerca de R$ 2,7 milhões que também contemplam o palco e poltronas novas do Teatro Municipal, entre outras melhorias, após as perdas que ocorreram com a enchente no mês de maio. A previsão para o início das obras da Biblioteca é dentro de 30 dias.

Os recursos são provenientes de financiamento através da Caixa Econômica Federal, que também contemplaram o monumento "Diversidade em 200 anos" na Praça Tiradentes, assim como vão custear a reforma do Museu do Trem e a restauração do Museu do Imigrante, para a qual o município aguarda liberação do governo do Estado. O investimento total previsto para estes projetos é de aproximadamente R$ 10 milhões.