Canela recebe evento do Instituto Hélice no dia 8

A cidade de Canela receberá a próxima edição do Hélice Conecta, evento gratuito promovido pelo Instituto Hélice nas cidades onde possui empresas mantenedoras e associadas. O encontro ocorre no dia 8 de outubro, terça-feira, das 19h às 22h, no auditório da UCS Campus Hortênsias.

Na oportunidade, será debatido o case da plataforma digital Flutua e haverá um painel sobre Inovação e Turismo. O Hélice Conecta é um evento itinerante lançado pelo Instituto neste ano, com o objetivo de reunir e engajar o ecossistema de inovação dos municípios por onde passar. As três primeiras edições ocorreram em Flores da Cunha, Farroupilha e Carlos Barbosa. A ação é uma oportunidade para pessoas interessadas por inovação, empresários e outros agentes do ecossistema se conhecerem e compartilharem conhecimentos e experiências.

Esta edição tem como realizadores, além do Instituto Hélice: Contur Hortênsias, SebraeX, Sicredi Pioneira, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves (Sindmóveis) e Universidade de Caxias do Sul (UCS). As inscrições podem ser feitas pelo endereço (bit.ly/HCHortensias)