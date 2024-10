Hospital de Olhos de Passo Fundo recebe verbas estaduais

O Hospital de Olhos Lions de Passo Fundo foi contemplado com R$ 750 mil para a reforma e ampliação da Central de Materiais Esterilizados (CME). A assinatura do contrato ocorreu em evento na semana passada, com presença do governador Eduardo Leite e da secretária da Saúde, Arita Bergmann.

A central, responsável por processar, esterilizar e distribuir materiais médicos, será modernizada para atender os altos padrões do bloco cirúrgico do Hospital de Olhos Lions, inaugurado em 2022. Com a reforma, o setor passará a cumprir as mais rigorosas exigências sanitárias, beneficiando diretamente os pacientes da instituição.

Janesca Maria Martins Pinto, presidente do Hospital de Olhos Lions, destacou a relevância do investimento. "A reforma e ampliação da CME vai nos permitir continuar oferecendo um serviço de excelência e garantir ainda mais segurança para nossos pacientes. Este apoio do Governo do Estado é fundamental para nosso crescimento e para melhorarmos ainda mais o atendimento à comunidade."

Outros hospitais da região também serão beneficiados pelos convênios do programa Avançar Mais. O Hospital de Clínicas de Carazinho receberá R$ 5 milhões para a aquisição de um aparelho de ressonância magnética, e o Hospital de Clínicas de Passo Fundo será contemplado com R$ 5,3 milhões para a compra de mais de 700 itens, como desfibriladores, monitores cardíacos e materiais para setores como diálise, pediatria, cuidados intensivos, entre outros.