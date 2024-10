Com investimento de R$ 2,1 milhões, Caps infantojuvenil é lançado em Farroupilha

A cidade de Farroupilha passa a contar com um novo Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS). Nesta segunda-feira (30), foi entregue à comunidade o CAPS Infantojuvenil. Localizado na tua Luís Busetti, junto ao complexo do Centro de Saúde e ao lado do Centro de Referência de Assistência Social (Creas), a estrutura já está em funcionamento.

A nova unidade tem como propósito central oferecer suporte a crianças e adolescentes que enfrentam transtornos psíquicos. São oferecidos serviços a crianças e jovens de até 17 anos, para casos de sofrimento psíquico associado a transtornos mentais, e a crianças e jovens de até 15 anos, no caso de sofrimento decorrente do uso de substâncias psicoativas.

O investimento nas obras é de R$ 2,1 milhões. A construção da estrutura contou com a participação do Poder Judiciário, na fase de concepção e elaboração do projeto. O centro contará com uma equipe multidisciplinar para o atendimento.