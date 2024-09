Câmeras de monitoramento são instaladas em pedágios na Serra

A Brigada Militar na Serra Gaúcha recebeu o reforço tecnológico do cercamento eletrônico em quatro municípios. Os pontos de pedágio na modalidade free flow em Antônio Prado, Carlos Barbosa, Farroupilha e Ipê estão equipados com câmeras de videomonitoramento que auxiliam os policiais militares do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º CRBM) em ações de combate ao crime.

O investimento da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) está previsto no contrato de parceria da empresa com o Estado. Além dos pontos de videomonitoramento e cercamento eletrônico, a CSG instalou uma sala de operações na sede do 3º CRBM, em Garibaldi, que permite o acompanhamento em tempo integral das imagens nas rodovias com totens instalados.

O sistema, integrado à sala de operações, conta com 16 câmeras em uma área onde circulam aproximadamente 25 mil veículos diariamente. Além de monitorar a segurança na região, os policiais que operam o sistema podem acompanhar em tempo real o trajeto de veículos suspeitos e em situação de furto/roubo.

O comandante do 3º CRBM, major Diego Caetano de Souza, destacou o apoio da tecnologia na rotina diária do batalhão. "O investimento em tecnologia potencializa as ações de policiamento ostensivo rodoviário desenvolvidas pelo efetivo do Comando Rodoviário da Brigada Militar, tanto no que diz respeito à segurança viária, quanto no que se refere à repressão criminal qualificada. O investimento em tecnologia, com inteligência agregada, se alinha aos eixos de priorização do programa RS Seguro. As câmeras estão localizadas em pontos que ligam a Serra Gaúcha, Caxias do Sul e Carlos Barbosa, à Região do Vale do Sinos e capital gaúcha; portanto, em eixos importantes e estratégicos", disse o comandante.