São Leopoldo encerrou o mês de agosto com a criação de 630 postos de emprego, segundo o Caged

O Ministério do Trabalho e Previdência divulgou, na sexta-feira (27) , os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) referente ao mês de agosto. De acordo com o levantamento, a cidade de São Leopoldo registrou o saldo positivo de 630 na geração de empregos com carteira assinada. Ao longo desse período, foram 2.880 admissões e 2.250 desligamentos. No acumulado até o oitavo mês do ano, o município apresentou saldo positivo de 921 trabalhos formais criados

Em relação aos setores das atividades econômicas, todos garantiram resultado positivo. O destaque do mês de agosto fica por conta do setor de serviços, ao apontar com saldo positivo de 280, seguido pela indústria, comércio, construção e cgropecuária, com 188, 124, 36 e 2, respectivamente.

"As perspectivas para o último trimestre do ano, sempre um período aquecido economicamente, passam a ser extremamente positivas", acrescentou", o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, Juliano Maciel.