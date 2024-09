Empresa abre 600 vagas de emprego em Novo Hamburgo

A SX Negócios, plataforma de Experiência do Cliente e Negócios online voltada aos clientes do Santander em todo o País, está contratando mais de 600 funcionários em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A empresa, que atua na cidade desde 2020 e conta com cerca de 5 mil colaboradores, abriu vagas para a função de Especialista em Experiência do Cliente e Negócios.

Os candidatos deverão ter ensino médio completo, conhecimento básico de informática e disponibilidade para trabalho presencial. Não é necessário ter experiência. As inscrições para vagas devem ser feitas exclusivamente pelo site SX Negócios, na aba "Trabalhe Conosco"

Além de moradores de Novo Hamburgo e cidades vizinhas, podem participar do processo seletivo pessoas que residirem em Porto Alegre e em todo Vale dos Sinos. Os contratados irão atender clientes do banco, propondo as melhores soluções financeira. Na descrição da vaga, a empresa diz oferecer salário compatível com o mercado, remuneração variável atrativa, conforme o atingimento de resultados; programa de participação nos resultados; assistência médica e odontológica e vale alimentação, entre outros benefícios. O processo seletivo está previsto para seguir até dezembro.

Hoje, a plataforma soma mais de 8,5 mil colaboradores em todo Brasil, nas unidades instaladas em Novo Hamburgo, Rio de Janeiro (RJ), Sorocaba (SP) e, em breve, irá inaugurar uma nova unidade em Piracicaba (SP)