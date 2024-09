São Leopoldo tem 16 mil pessoas à espera do Auxílio Reconstrução

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, disse estar preocupado com a situação das famílias que foram atingidas pela enchente e ainda não receberam o Auxílio Reconstrução do governo federal. A medida foi anunciada pela União em 15 de maio , logo após o período crítico das enchentes no Rio Grande do Sul e tem como objetivo amparar famílias que tiveram as casas alagadas, com o valor de R$ 5,1 mil.

há pelo menos 16 mil pessoas ainda aguardando pelo pagamento do benefício. Entre as principais pendências encontradas são: endereço não comprovado (1.962); endereço não comprovado com problema na composição familiar (11.384) e pendência em relação à composição familiar (2.943). Destas famílias, 1.792 são beneficiárias do Programa Bolsa Família. As reclamações sobre atraso no repasse ou inconsistência nos dados já acontecem há algum tempo no Rio Grande do Sul Em São Leopoldo,.

Para tentar sanar essas pendências, a prefeitura apresentou sugestões para resolver a questão. "O governo federal pode, por exemplo, passar os recursos para a Prefeitura e aqui resolvemos as pendências e pagamos as famílias", disse o prefeito. No entanto, ainda não houve resposta da secretaria sobre as sugestões