UPF vai receber fábrica para a produção de amônia e hidrogênio verde

A Universidade de Passo Fundo (UPF) foi o local escolhido para a instalação de uma das três fábricas de hidrogênio e amônia de baixo carbono do Rio Grande do Sul. A iniciativa é da Begreen Bioenergia e Fertilizantes Sustentáveis - empresa para a produção de amônia e fertilizantes a partir do hidrogênio verde - em parceria com a Associação Tecnoagro, residente do UPF Parque, que tem como objetivo de desenvolver, validar e transferir tecnologias para as diferentes áreas do agronegócio através da inovação aberta.

A empresa e o governo do Rio Grande do Sul assinaram um memorando de entendimento para que as três fábricas - a serem construídas nas cidades de Passo Fundo, Tio Hugo e Condor, sendo as duas primeiras em fase de licenciamento ambiental e a terceira em processo fundiário - possam, ao longo dos próximos três anos, beneficiarem-se dos incentivos e benefícios do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio do estado e contribuam para uma agenda de substituição de importação de insumos agrícolas.

As três unidades somarão investimentos de aproximadamente R$150 milhões e terão uma produção anual de 8 mil toneladas de amônia anidra. A previsão é que cerca de 120 empregos diretos sejam gerados no período de construção das três fábricas e outros 30 sejam demandados para a manutenção das unidades.

"A construção das três unidades deve ocorrer em um ciclo de 20 meses cada, após a obtenção de todas as licenças ambientais necessárias. A expectativa, portanto, é que as primeiras plantas possam operar já a partir do primeiro semestre de 2027", informou Luiz Paulo Hauth, diretor de operações da Begreen.

Em fase de licenciamento ambiental, a planta da UPF ficará junto ao Centro de Extensão e Pesquisa Agropecuária (Cepagro) e deverá produzir 2 mil toneladas ao ano. Para isso, o acordo prevê bolsas de mestrado, doutorado e iniciação científica, com foco no desenvolvimento de produtos, processos e treinamento de pessoas.

O acordo entre o governo estadual e a Begreen prevê que, em todas as três unidades, o hidrogênio usado na fabricação dos insumos agrícolas seja obtido com o uso de energia renovável, ou seja, será hidrogênio verde. Também a amônia a ser produzida, com a extração do nitrogênio do ar, será baseada em energia renovável.