Ponte na BR-386, entre Lajeado e Estrela, terá tráfego restrito por quatro meses

A CCR Via Sul, empresa que administra a BR-386 no Vale do Taquari, precisou interditar uma das faixas no sentido Capital-Interior no fim de semana na ponte sobre o Rio Taquari, entre Lajeado e Estrela. O trecho foi um dos mais impactados pela enchente histórica do mês de maio na região. À época, a ponte ficou totalmente submersa pelo volume de água do rio, que ultrapassou a marca de 33 metros na região.

Em nota, a empresa anunciou a necessidade de interditar totalmente a pista Norte (sentido Interior) da rodovia sobre a ponte do rio Taquari. A ação foi tomada após serem detectadas "novas alterações nos monitoramentos constantes" realizadas pela concessionária na estrutura, que verificaram o surgimento de "anomalias mais severas". Essas anomalias são fissuras nos tubulões que ficam submersos em quatro conjuntos da ponte. Inicialmente, o prazo estimado para conclusão das ações está previsto em quatro meses (ou seja, para janeiro).

Em paralelo, as equipes da CCR ViaSul já estão mobilizadas na contratação da empresa que ficará responsável pelas intervenções de reforço na base da ponte. Por conta disso, uma operação de trânsito foi montada para amenizar problemas de trânsito na região, que é intenso - sobretudo de veículos pesados, como caminhões, que chegam ou vão em direção à Região Metropolitana.

No sentido Capital, será implementada uma terceira pista no trecho da rodovia, O fluxo seguirá da mesma maneira como já vinha acontecendo previamente, com uma faixa em cada sentido e uma terceira operando de forma reversível, ou seja, irá auxiliar o fluxo conforme o movimento mais intenso, ora sentido Capital, ora sentido Interior. A medida será feita durante todo o período em que a estrutura passará pelas obras de recuperação que exigem o bloqueio total da pista no sentido Interior.

Por conta disso, a prefeitura de Lajeado, também no fim de semana, decidiu que vai contratar uma empresa para realizar estudo que possibilite, no futuro, a construção de uma nova ponte sobre o rio. Em vídeo nas redes sociais, o prefeito Marcelo Caumo afirmou que buscou a CCR Via Sul para buscar alternativas para minimizar os impactos do bloqueio da ponte. "Esperamos já no início desta semana poder anunciar estas medidas que ajudarão a minimizar os impactos pra quem depende diariamente da rodovia", disse o prefeito, via redes sociais.

Uma reunião foi realizada no fim de semana com engenheiros e especialistas visando a contratação de empresa que fará o estudo de viabilidade, identificando o ponto adequado para a construção de outra ligação entre Lajeado e Estrela. Este estudo será custeado pelo município. A ideia é que sugestões sejam apresentadas para criar uma alternativa à passagem pela rodovia federal.