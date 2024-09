Estrela inicia cadastro de famílias para entrega de novas moradias

A partir desta sexta-feira (20) começa o cadastramento das famílias desalojadas pelas enchentes e que seguem com o objetivo de garantir uma nova moradia. O programa "Meu Novo Lar" vai beneficiar 1.090 famílias de Estrela cujas casas foram destruídas em decorrência da força das águas. O atendimento será feito diariamente, das 8h às 17h, de maneira contínua até o dia 30, no Parque Princesa do Vale.

Segundo o coordenador do programa, Rafael Maia, um decreto municipal regulamenta a inscrição para o programa municipal. "Nesta fase, vamos receber a população e solicitar os documentos necessários para o cadastro. É essencial que cada família apresente os documentos de identidade de todo grupo familiar, a comprovação de residência do imóvel destruído e o comprovante de renda dos membros da família", esclarece. Famílias que possuam membros com deficiência devem informar no processo de inscrição.

Serão construídas 1.090 novas moradias em Estrela, das quais 612 serão erguidas em uma área próxima ao Loteamento Nova Morada. As demais serão distribuídas em outras áreas fora da zona de inundação do Rio Taquari.