Travessia Urbana de Santa Maria tem novo viaduto liberado ao trânsito

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou o tráfego de veículos no segundo viaduto da interseção entre a BR-158 e a BR-392, na chamada Travessia Urbana em Santa Maria. O novo viaduto possibilita, a partir de agora, uma ligação direta entre as regiões oeste e leste da cidade, passando por cima da rotatória existente, com duas faixas de rolamento no mesmo sentido. Foram investidos R$ 31 milhões na obra.

O viaduto tem 368 metros de extensão e mais 501 metros de rampas de acesso. Equipes seguem trabalhando na parte inferior, onde está em construção uma trincheira para conectar a BR-158 e a BR-392 e uma nova rotatória para organizar o tráfego urbano.

Este viaduto integra a maior obra do projeto da Travessia Urbana de Santa Maria. Trata-se de uma interseção em três níveis que após concluída segregará o trânsito urbano, do fluxo que utiliza a rodovia da zona da produção do Rio Grande do Sul, tanto para região Sul do Estado (Porto de Rio Grande), quanto para Fronteira Oeste (Uruguai e Argentina).

A travessia consiste na duplicação e restauração do trecho urbano das BR-158 e BR-287, entre o trevo do Castelinho e a ponte sobre o Arroio Taquara, totalizando 14,7 quilômetros de extensão. A obra é considerada a maior que o DNIT executa na região central do Rio Grande do Sul. Ao todo são 43,5 quilômetros de pavimentação entre faixas duplicadas, ruas laterais, ramos e acessos, bem como a construção de 16 viadutos, três pontes, três passarelas, além de três passagens inferiores.