Hospital de Cachoeira do Sul recebe R$ 1,5 milhão

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), investirá R$ 1,5 milhão no Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul para equipar o centro cirúrgico no local. O convênio para a liberação dos recursos foi assinado pela secretária da Saúde, Arita Bergmann, e a direção da instituição.

O investimento permitirá a compra de dois aparelhos de anestesia, monitores cirúrgicos e camas de recuperação, entre outros equipamentos. Eles serão usados no novo centro cirúrgico, que foi ampliado, passando de 415 m² para 1.490 m². O número de salas cirúrgicas aumentou de cinco para oito. A inauguração do espaço está prevista para outubro.

"A gestão do HCB tem demonstrado o compromisso de fazer um atendimento resolutivo e de qualidade", disse Arita Bergmann durante a assinatura do convênio. "Este recurso certamente será bem aplicado na compra de equipamentos para ampliar uma das maiores demandas que temos, por cirurgias eletivas."

O superintendente do HCB, Luciano Morchel, ressaltou os ganhos no atendimento que o novo centro cirúrgico propiciará. "O atual centro cirúrgico está no limite. A ampliação e os novos equipamentos vão beneficiar a população local, já que 50% das cirurgias são realizadas em pacientes da região."