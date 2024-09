Seis ruas de Roque Gonzales recebem asfaltamento

O Badesul concedeu mais de R$ 1,8 milhão em crédito para o município de Roque Gonzales para investimento em melhorias no pavimento de seis vias urbanas. O financiamento, realizado por meio da linha Badesul Cidades, beneficiará aproximadamente 7,8 mil pessoas.

Os serviços, iniciados em fevereiro, consistem na colocação de asfalto sobre pedra irregular, contribuindo com a mobilidade urbana. As ruas contempladas são: Maria Weber (a partir da rótula em 253,8 metros), Eugênio Henze (Maria Weber - Germano Hammacher), João de Deus Ramos (ERS-168 - Manoel de Freitas), Rui Barbosa (Major Antônio Cardoso - Av. Pirapó), Julio Schwengber Sobrinho (Padre Anchieta - Avenida Pirapó) e Marechal Castelo Branco (Independência - avenida Inocêncio Pereira de Brum). A expectativa é que as obras sejam concluídas no primeiro trimestre de 2025.

"Investir na infraestrutura urbana é melhorar, diretamente, a vida das pessoas. Por isso, fazemos questão de sermos parceiros dos municípios gaúchos e viabilizarmos as intervenções que impactam positivamente na qualidade de vida da população", afirmou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.