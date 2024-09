Cambará do Sul recebe evento off-road a partir desta quarta-feira

Ocorre nesta quarta-feira (18), às 18h30, a largada oficial, na Praça Central de Cambará do Sul para a programação do rally de regularidade 4x4 e os integrantes das categorias de passeio. O 4º Aparados Off-Road ocorre durante o feriado da Revolução Farroupilha na cidade dos Campos de Cima da Serra.

Na quinta-feira (19), eles começam a desbravar as regiões até o sábado (21). Duas categorias que vão testar ao máximo os participantes, trata-se da Trilha 4x4 e da Passeio Radical.

A primeira oferece os percursos mais técnicos, com terrenos acidentados que incluem atoleiros, charcos, pedras soltas e outros tipos de obstáculos. Prato cheio para quem conta com maior experiência no fora-de-estrada e carros especialmente preparados para superar o que vier pela frente, nos cerca de 240 km do roteiro.

A Passeio Radical 4x4 está um degrau abaixo na escala de dificuldade e exigência. A ideia aqui é reunir jipeiros de experiência intermediária a elevada, com veículos 4x4 de menor preparação, igualmente testados no roteiro escolhido. Trechos de lama, erosões, travessias de cursos d'água e estradas antigas compõem o percurso de 180 km, que atravessará cânions, cachoeiras, além de passar pela nascente do Rio das Antas, em meio a locais de natureza intacta e selvagem.

"Queremos proporcionar o máximo de adrenalina, em um lugar de natureza ímpar. Os Aparados da Serra possuem um dos terrenos mais técnicos e exigentes do Brasil. Além disso, ofereceremos um mergulho na cultura gaúcha, atravessando fazendas que ainda hoje adotam práticas tradicionais de manejo do gado e têm arquitetura típica. Os campos e estradas que atravessaremos foram, em tempos passados, rotas essenciais para a economia da local", destaca o diretor da Trilha 4x4, José Todero. Ele lembra que as 30 vagas abertas se esgotaram em apenas três dias.

A lista de categorias de passeio conta ainda com a Passeio 4x4, considerada a porta de entrada para a aventura off-road. Neste caso, os participantes encaram trilhas mais leves, sem obstáculos extremos, e podem usar os veículos em configuração original. Eles farão um percurso total de 310 km, também passando por São José dos Ausentes; Bom Jesus e Jaquirana