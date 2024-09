Litoral Norte recebe apresentação tradicionalista

Em comemoração aos 185 anos da travessia do Barco Seival pelo litoral norte gaúcho, ocorre no sábado (21) o lançamento do espetáculo épico "Seival e um destino chamado Laguna", produzido e interpretado por artistas de renome nacional. A apresentação a céu aberto, encenada em uma embarcação, narra, por meio de músicas, dramatização e dança, um dos mais importantes momentos da Revolução Farroupilha: a tomada de Laguna e o encontro de Anita e Giuseppe Garibaldi, no inverno de 1839.

A apresentação será no parque aquático Acqua Lokos, em Capão da Canoa. Quem assistir ao espetáculo pilchado receberá um passaporte cortesia para aproveitar as atividades de lazer e entretenimento do parque, em outra data, durante o mês de setembro.