Ecoparque de Caxias do Sul recebe 1 mil árvores

O Ecoparque de Caxias do Sul receberá, neste mês, o plantio de 1.000 árvores, sendo 300 Ipês-amarelos, 300 manacás-da-serra e 400 cerejeiras-do-japão. As espécies plantadas são adequadas ao ambiente urbano, visando à segurança dos cidadãos, das instalações elétricas e o reordenamento da arborização urbana. Além disso, serão distribuídas outras 500 mudas nesta quarta-feira (18), durante um evento da prefeitura, em comemoração ao Dia da Árvore. Esse evento ocorre na Praça Dante Alighieri, entre 10h e 16h.

Por meio do projeto, a RGE realiza o plantio de espécies adequadas sob indicação e supervisão das equipes técnicas do poder público municipal, que direcionam o planejamento e implementação. Em áreas afastadas da rede de energia elétrica são criados espaços amplos de recomposição florestal com exemplares de grande porte. Atenção especial é dispensada na escolha de espécies implantadas sob a rede de energia elétrica, priorizando as de menor porte.

"O programa tem por objetivo identificar e substituir árvores que oferecem riscos à segurança da população, seja pelo seu estado fitossanitário comprometido ou pela interferência acentuada nas estruturas urbanas. O projeto é importante, porque auxiliará Caxias do Sul a harmonizar a questão ambiental, com plantio de novas espécies, além da substituição daquelas que forem realmente necessárias, coibindo a falta de energia ocasionada pela interferência de árvores", afirmou o secretário de meio ambiente de Caxias do Sul, Daniel Amoretti Caravantes.