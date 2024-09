Bento Gonçalves recebe evento voltado para mulheres

Na quinta-feira (19) acontece o evento "Mulheres Rurais: cultivando novas relações entre o campo e a pesquisa", no auditório da Embrapa Uva e Vinho, em Bento Gonçalves. A atividade, que acontece a partir das 8h, tem como objetivo discutir o protagonismo das mulheres no meio rural, com foco nas inovações tecnológicas e no papel da pesquisa.

O evento busca melhorar a comunicação entre o público feminino que vive no campo e que trabalha no campo e os pesquisadores ou pesquisadoras. "Nossa proposta é que a partir dessa comunicação se desenvolvam projetos de pesquisa que sejam úteis para as mulheres rurais para a melhoria da condição de vida também deste grupo no campo", pontua a pesquisadora da Diretoria de Negócios da Embrapa, Cristina Arzabe, que é uma das articuladoras da ação.

O evento contará com a apresentação de importantes projetos como o Observatório de Mulheres Rurais do Brasil, que será apresentado por Cristina Arzabe, e o Perfil das Mulheres Rurais do Rio Grande do Sul, que será apresentado por Clarice Bock, da Emater. Também integram a programação casos de sucesso de mulheres para inspirar as participantes. Dentre eles o projeto "Mulheres e a cultura do pinhão".

Na parte da tarde, acontece o lançamento do Guia de Orientação para incorporar a perspectiva de gênero em projetos de pesquisa em Ciência e Tecnologia, uma iniciativa do Programa de Cooperação Internacional para a Agricultura do Cone Sul (Procisur). A participação no evento é gratuita. O evento será realizado na sede da Embrapa Uva e Vinho, localizada na rua Livramento, 515, em Bento Gonçalves.