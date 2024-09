Duas UBSs passam por reformas em Caxias do Sul

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Cristina e Centenário, em Caxias do Sul, passam por reforma e serão reabertas. Na UBS Vila Cristina, os reparos servirão para que a unidade suporte os atendimentos até que uma nova possa ser erguida, em outro ponto do mesmo terreno.

Para a construção da nova, o município se inscreveu e foi contemplado pelo governo federal para receber recursos, mas aguarda o repasse para encaminhar os próximos passos. Enquanto isso, os atendimentos seguem ocorrendo na Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Outra UBS que está em processo de reforma para que possa ser reaberta é a UBS Centenário. Técnicos da prefeitura fizeram novas avaliações do comportamento do solo após período menos chuvoso e constataram a possibilidade de reabertura mediante melhorias na estrutura, que também serão pontuais até que a nova UBS para a região, a Caminho do Meio, seja construída.