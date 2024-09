Escolas de Dom Pedrito aderem a projeto de reciclagem

Com a adesão ao projeto "Recicle o Bem, Faça o Bem", a cidade de Dom Pedrito pretende ensinar para as crianças e adolescentes sobre a separação e o descarte correto do lixo doméstico, de uma forma diferente. A partir da instalação de um ecoponto, as crianças depositam os materiais recicláveis e somam pontos, que depois serão revertidos em produtos como mochila, estojo, bola ou tênis. A ideia do programa é estimular a troca do descartável pelo sustentável.

No município, o projeto está sendo executado no Centro Juvenil Aníbal Bastos, que atende 80 crianças dos 6 aos 14 anos no contraturno escolar. Para dar início à iniciativa, os estudantes receberam um kit com tênis e peças de uniforme (inverno e verão) e uma ecobag, todos confeccionados com fios de garrafas pet.

Os alunos também receberam uma tag eletrônica, que cadastra os pontos dos materiais entregues; e o acesso a um aplicativo, em que pode ver quantos pontos tem e quanto falta para atingir seu objetivo. Ao atingir a meta, o aluno solicita pelo próprio app o produto, que chega na instituição.