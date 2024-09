Prefeitura assina ordem de início das obras em loteamento residencial de Esteio

O prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal assinou a ordem de início para as obras de infraestrutura do Loteamento Vida Nova. O projeto residencial que será construído em uma área de 11,7 mil metros quadrados na Estrada do Boqueirão, no Parque Primavera para o reassentamento de famílias que residem em áreas de risco já selecionadas pela prefeitura.

Inicialmente, serão construídas 68 unidades habitacionais em 130 lotes - os demais serão ocupados no futuro. O projeto será executado pela Previbras Soluções Industriais, empreiteira vencedora do processo de licitação, com custo de R$ 9,35 milhões. Deste valor, 7,08 milhões serão oriundos de repasses do governo federal e R$ 2,27 milhões serão de contrapartida municipal.

A Previbras, empresa que tem sede em Gravataí, será a responsável pela execução de serviços de infraestrutura, como terraplanagem, instalação das redes de drenagem pluvial, de esgoto sanitário, de abastecimento de água e elétrica, pavimentação e sinalização viária, e pela construção das casas em alvenaria.

Cada unidade residencial vai ter 39,2 metros quadrados e vai contar com dois quartos, cozinha integrada com área de serviço, sala de jantar/estar e banheiro, construída em terreno de 5,3mX13m.

Para as pessoas com necessidades especiais serão construídas três casas com 49,5m² que vão contar com dois quartos, cozinha, área social e banheiro, edificadas num terreno de maior metragem.