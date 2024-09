Caxias do Sul terá maior oferta de cursos em 2025

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul prestou contas ao governo do Estado e solicitou recursos para o programa Capacita Caxias em 2025. O pedido foi realizado junto à Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Profissional do Estado, do programa RS Qualificação.

Devido a procura pelos cursos de capacitação profissional ter sido além das expectativas e ter alcançado um alto nível de aproveitamento, somado a criação do Centro de Capacitação e Comércio, o valor do repasse passará de R$ 100 mil (com 30% de contrapartida do município) para R$ 350 mil (sem contrapartida do município).

Os cursos que são oferecidos gratuitamente através de convênio entre município e governo do Estado, tiveram como foco a área da indústria. Conforme o secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jorge Catusso, essa parceria e a escolha dos cursos foram muito assertivas.

Dos cursos concluídos, foram ofertadas 223 vagas, sendo que 185 pessoas foram certificadas, ou seja, houve um aproveitamento de 82,95% do programa e um índice de 17,05% de evasão, uma vez que era prevista a máxima de 30%. Algumas desistências ocorreram justamente pela pessoa ter sido admitida em uma vaga de emprego, afirma o secretário.

Outro dado relevante é que das 223 vagas ofertadas, houve a inscrição de 1.118 pessoas. E, do total de inscrições, 852 foram de mulheres e mais de 400 foram de imigrantes. "Temos como meta ampliar a oferta de cursos. Além disso, percebemos o êxodo de trabalhadores de regiões alagadas, procurando Caxias para trabalhar e buscando se capacitar para ter um emprego e uma renda melhor", completou Catusso.