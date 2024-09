Hospital de Parobé recebe verbas para cuidado de pacientes com AVC

O governo do Estado e a direção da Associação Beneficente de Parobé assinaram um termo aditivo ao contrato de prestação de serviços do Hospital São Francisco de Assis que possibilitará a abertura de 10 leitos para cuidados com pacientes que sofreram acidente vascular cerebral (AVC). Foram incorporados R$ 7,9 milhões em novos recursos federais, solicitados pelo Estado, para qualificar o atendimento à população dos Vales do Paranhana e do Sinos.

O centro para atendimento ao AVC conta com cinco leitos para o atendimento de casos com AVC agudo e outros cinco leitos de AVC integral. O contrato também incorpora a habilitação federal do hospital com 100% dos atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e mais R$ 152,8 mil por mês (R$ 1,83 milhão anuais). Outro setor habilitado é a enfermaria de retaguarda, com 28 leitos qualificados de clínica médica,

Em agosto, na assinatura do termo aditivo anterior, já haviam sido incorporados mais R$ 7,7 milhões, com a atualização dos valores. "É muito gratificante estar aqui para demonstrar a vontade do hospital de cooperar para que possamos fazer uma saúde melhor para todos na região", acrescentou o presidente da Associação Beneficente de Parobé, Elois dos Santos.