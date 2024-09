Arroio do Meio recebe área de 2,4 hectares para construir novas casas

O município de Arroio do Meio foi contemplado nesta semana com uma área de 2,4 hectares avaliada em mais de R$ 1,8 milhão para a construção de casas para as pessoas que perderam suas casas na enchente. A área de terra está localizada no bairro Medianeira. O anúncio foi pelo governador Eduardo Leite, em Porto Alegre, quando assinou o decreto que autoriza a desapropriação dessa área, visando a implementação de loteamentos habitacionais de interesse social destinados às vítimas da calamidade pública.