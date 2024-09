Evento busca entender desafios e necessidades do setor confeiteiro em Canoas

A segunda edição da ChocolaTCHÊ - Feira e Congresso de Confeitaria Artesanal do Rio Grande do Sul será realizada pelo Instituto Sul Doce nos dias 10 e 11 de setembro, no Centro de Eventos do ParkShopping Canoas. O evento reunirá as principais tendências e grandes nomes do mercado, fornecedores, aulas-show com culinaristas trazendo técnicas e experiências práticas em cozinha colaborativa, grade de mentorias e rodadas de negócio, além de uma programação especial de painéis com histórias de empreendedorismo e receitas para crescer como confeiteiro.

Considerando o cenário do Estado, após as enchentes, foi escolhido como tema "Passos para Recomeçar - Lute como uma Confeiteira" e a cidade de Canoas, muito impactada com a tragédia, como a sede, simbolizando o foco na superação. Além disso, a ChocolaTCHÊ mobilizará doações para ajudar empreendedores diretamente afetados com as cheias. O mapeamento dos profissionais está sob condução da Associação Gaúcha de Confeitaria Artesanal. "Vamos fomentar a cooperação e continuar incentivando a cultura de parceria, como fizemos na edição de estreia. Há espaço para que todos cresçam e a união, especialmente agora, só nos fortalece", destaca Mariane Rehm, co-fundadora do Instituto Sul Doce.

O evento conta com mais de 20 marcas apoiadoras, que apresentarão soluções em equipamentos e insumos. Entre as novidades, um laboratório mão na massa junto com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) terá corpo docente ensinando sobre panificação e bolos. Na grade de mentorias para confeiteiros, serão contemplados temas como gestão, produto e marca, em aulas para pequenos grupos com especialistas de cada área. A organização do evento projeta receber cerca de 1.200 visitantes por dia.